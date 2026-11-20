बड़ोदिया पान निवासी अजहर लाला ने बताया कि उनके पिता असलम लाला के नाम साडू माता मंदिर के पास इंदौर बायपास रोड पर 28 बीघा जमीन है। इस जमीन का रोड से लगा आगे वाले हिस्से पर अघोरी काली उर्फ नंदगिरी ने कब्जा जमा लिया। करीब 5000 वर्गफीट से अधिक जमीन पर मंदिर बना पक्का निर्माण कर लिया जबकि भूमि सिंहस्थ (Simhastha 2028) क्षेत्र में आती है। कई बार विरोध किया और अघोरी से बात करना चाही परंतु जब भी विरोध या बातचीत करने जाते है, तो वह उग्र हो जाती है और हथियार लेकर पीछे दौड़ने लगती है। इस मामले में अजहर लाला ने भैरवगढ़ थाना सहित राजस्व अधिकारियों को शिकायत की है।