इंदौर सराफा बाजार में चांदी का रेट एमसीएक्स में 1,48,900 तथा कैश में 1,53,000 दर्ज की गई। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इन दोनों कीमती धातुओं में गिरावट का दौर अभी जारी रहेगा। कई ग्राहक भी इसी इंतजार में हैं कि दाम और कम हो ताकि वह ज्यादा से ज्यादा इंवेस्ट कर सकें। दूसरी ओर शादी-ब्याह वाले घरों के उपभोक्ता भी अब दामों में गिरावट के चलते अपने बजट को फिर से एडजस्ट करते हुए थोड़े भारी गहनों की ओर रुझान दिखा रहे हैं। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का तूफान न्यूयॉर्क तक जारी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना इस हफ्ते 7 फीसदी से ज्यादा टूट चुका है। मार्च के बाद यह सोने की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट हो सकती है। चांदी की कीमतों में इस दौरान करीब 13 फीसदी की गिरावट आई है।