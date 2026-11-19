पुलिस पकड़ी गए महिला-पुरुषों को पुलिस थाने लेकर आई और उनसे पूछताछ की तो पता चला कि 40 वर्षीय काजल सिसोदिया अपने भाई महेंद्र भाट के साथ मिलकर कथित तौर पर यह गतिविधि संचालित कर रही थी। पुलिस के अनुसार, दोनों बाहर से युवतियों को बुलाकर किराए के मकान में आसपास के परिचित लोगों को ग्राहक के रूप में बुलाते थे। पुलिस ने एक महिला उसके भाई महेंद्र भाट और ग्राहक के रूप में मौजूद अनिकेत चौहान, मनीष तिवारी और विजय खराटे को हिरासत में लिया है। आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 809/2026 दर्ज किया है। इनके खिलाफ अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की धारा 3, 4, 5 और 6 तथा बीएनएस की धारा 238(ए) के तहत मामला दर्ज किया गया है।