Indore news: करियर की तेज रफ्तार अब लोगों की मानसिक सेहत पर भारी पडऩे लगी है। लंबे कार्य के घंटे, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, शादी के बाद जिम्मेदारियों का दबाव और हर हाल में बेहतर करने की होड़ ने मानसिक थकान को आम कर दिया है। इसका असर सिर्फ खिलाड़ी और सेलिब्रिटी तक सीमित नहीं है, बल्कि आम नौकरीपेशा और प्रोफेशनल्स भी इसकी चपेट में हैं। हालात यह हैं कि इंदौर में हर महीने 500 से ज्यादा मेंटल हेल्थ से जुड़े केस सामने आ रहे हैं। कोविड से पहले जहां एंजाइटी और डिप्रेशन के औसतन 30 केस आते थे, अब यह संख्या बढ़कर 70 तक पहुंच गई है। इसी के साथ कम उम्र में करियर ब्रेक और जल्दी रिटायरमेंट का ट्रेंड भी उभरकर सामने आया है।