मामले में बड़ा सवाल ये है कि, आखिर एऩएचएआई से रकम ट्रांसफर करने में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। कैसे इतनी बड़ी राशि किसी गलत बैंक खाते में ट्रांसफर की गई? जानकारी के अनुसर, जबकि विभाग में किसी भी भुगतान के लिए प्रोजेक्ट ऑफिसर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर और फाइनेंस विभाग के स्तर पर दस्तावेजों के साथ-साथ अलग अलग स्तर पर बैंक खाते का सत्यापन होता है। एक जानकारी ये भी है कि, अजय बागड़िया एनएचएआई से जुड़े मामलों की पैरवी भी करते हैं। ऐसे में ये भी जांच का विषय है कि, आखिर उनके बैंक खाते की जानकारी कैसे संबंधित ट्रांजेक्शन तक पहुंची। यानी आखिर गलती किस स्तर पर हुई है।