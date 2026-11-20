MP CS : मध्यप्रदेश में गुड गुवर्नेंस से जुड़े कामों में ग्वालियर , चंबल, रीवा और शहडोल संभाग के दतिया, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, रीवा जैसे जिले पिछड़े निकले। ये जिले समय पर बंटवारा, नामांतरण, सीमांकन करने जैसे काम नहीं कर पा रहे। ये हजारों पात्र हितग्राहियों को स्वामित्व योजना के तहत अधिकार पत्रक नहीं दे पाए तो कुछ सीएम हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों के निपटारे में भी आनाकानी कर रहे हैं। ये हकीकत गुरुवार को स्वामित्व योजना व सीएम हेल्पलाइन से जुड़े कार्यों की समीक्षा बैठक में सामने आई, जिस पर मुख्य सचिव (सीएस) अशोक बर्णवाल ने कमिश्नरों व कलेक्टरों से सवाल किए।