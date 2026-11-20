CM Mohan Yadav : राज्य की बीजेपी सरकार और संगठन इन दिनों कांग्रेस पर आक्रामक रुख अपनाए हुए है। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव और ने प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल इसकी कमान संभाली है। सीएम खासतौर पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी को घेर रहे हैं। बीजेपी की बैठक में भी उन्होंने तीखे तेवर दिखाए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि वहां प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी सीधे दिल्ली से होता है। सीएम मोहन यादव का कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी पर यह जवाबी हमला माना जा रहा है। पटवारी जब तब सीएम की नियुक्ति पर कमेंट करते हैं। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चयन प्रक्रिया पर ही सवाल उठाते हुए पटवारी को कठघरे में खड़ा कर दिया है।