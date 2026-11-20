Explainer : कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे में बदलावों का क्रम लगातार जारी है। पार्टी की नजर अभी 5 राज्यों में होनेवाले विधानसभा चुनावों पर है। इनमें भी उत्तरप्रदेश और पंजाब पर कांग्रेस का फोकस है। राजनैतिक दृष्टि से देश में जहां यूपी की सबसे ज्यादा अहमियत है वहीं पंजाब में कांग्रेस वापस सत्ता पाने के लिए बेताब नजर आती है। पार्टी के लिए बेहद अहम इन दोनों राज्यों में जीत के लिए मध्यप्रदेश के दो नेताओं को बड़ा दायित्व सौंपा गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआइसीसी) ने जहां मप्र के पूर्व विधायक कुणाल चौधरी को उत्तर प्रदेश का सहप्रभारी बनाया है वहीं पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे को इसी पद पर पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है। इन दोनों नेताओं पर अब कांग्रेस संगठन के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर अन्य दलों की भी नजरें रहेंगी। यूपी, पंजाब जैसे राज्यों में कमाल दिखाने पर दोनों की पदोन्नति तय है।