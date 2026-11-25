श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने इन इंस्टाग्राम पेजों की गतिविधियों पर निगरानी रखी और योजनाबद्ध तरीके से स्टिंग ऑपरेशन किया। समिति के प्रतिनिधियों ने संबंधित सोशल मीडिया पेज से संपर्क कर रील शूटिंग की बुकिंग कराई और आरोपियों द्वारा मांगी गई अग्रिम राशि का भुगतान किया। तय समय पर जैसे ही आरोपी मंदिर परिसर में पहुंचे और मंदिर परिसर में स्थापित सीसीटीवी कैमरों में आरोपियों की गतिविधियां रिकॉर्ड हुई। पकड़े गए युवकों की पहचान हिमांशु, गौरव और अनुज के रूप में हुई है। उनके मोबाइल फोन जब्त कर जांच की गई तो व्हाट्सएप चैट में श्रद्धालुओं से पैसों की डील, बुकिंग और मिलने के स्थान सहित अन्य बातचीत सामने आई।