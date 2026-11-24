Ujjain Khade Hanuman Statue investigation: उज्जैन के खड़े हनुमान मंदिर (Ujjain Khade Hanuman Mandir) में अब प्रतिमा से ज्यादा उसकी जांच चर्चा का विषय बनती जा रही है। मंदिर का मूल ढांचा हटाए जाने के 87 दिन बाद भी प्रतिमा उसी स्थान पर टेंट के नीचे विराजमान है। इस बीच कभी इंदौर, कभी भोपाल तो कभी बाहर से विशेषज्ञों की टीमें बुलाकर जमीन और प्रतिमा के आधार की स्कैनिंग कराई गई, लेकिन अब तक किसी भी जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। नतीजा यह है कि प्रशासन की मंशा और जांच के निष्कर्षों को लेकर श्रद्धालुओं के बीच तरह-तरह की चर्चाएं है। आस्थावान सवाल उठा रहे हैं कि जब प्रतिमा अपनी जगह से नहीं हिली तो बार-बार जांच के नाम पर उसे छेड़ने की जरूरत क्या है? अब हिंदू संगठन भी सभी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने और प्रतिमा को मूल स्थान पर ही विराजित रखने की मांग उठा रहे हैं।