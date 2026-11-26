MP Government Bungalows: प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत 23 पूर्व सांसद-मंत्रियों के 10 करोड़ का रेंट बाकी (फोटो सोर्स- Patrika/Pragya Singh Thakur Instagram)
Pragya Singh Thakur: पद चले जाने के बाद भी भोपाल में सरकारी बंगलों (Government Bungalows) में सालों से कब्जा जमाए बैठे पूर्व सांसद, विधायकों, मंत्रियों सहित 23 नेताओं को संपदा संचालनालय ने 10 करोड़ बकाया वसूली का नोटिस भेजा है। इसके अलावा अन्य रसूखदारों की सूची भी तैयार की जा रही है। प्रमुख बकाएदारों में पूर्व मुख्यमंत्री स्व. कैलाश जोशी के बंगले बी-30 पर करीब 32 लाख रुपए बकाया है।
यहां फिलहाल उनके बड़े बेटे प्रकाश जोशी रह रहे हैं। पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर करीब 18 लाख, प्रभुराम चौधरी पर 17 लाख, पूर्व मंत्री मीना सिंह पर 17.52 लाख, अरविंद भदौरिया पर करीब 17 लाख और रामपाल सिंह पर करीब 16 लाख रुपए बकाया है। मीना सिंह के बंगले बी-27 के बाहर 12 नवंबर का नोटिस समेत दो नोटिस भी चस्पा किए गए हैं।इस सूची में कुछ ऐसे भी पूर्व नेता है जिन्होंने ये बकाया राशि जमा कर दी है। इनमें पूर्व मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया और डॉ. नरोत्तम मिश्रा शामिल हैं। दोनों पर 9-9 लाख बकाया था। इनमें से मिश्रा ने दतिया उपचुनाव से पहले राशि चुकाई थी।
पूर्व राज्यसभा सांसद एल. मुरुगन के के बंगले बी-15 पर करीब 13 लाख रूपए बकाया है। जबकि एल मुरुगन की जगह अब एमपी कोटे से केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को भेजा गया है। इसके अलावा पूर्व सांसद केपी यादव पर करीब 9 लाख रुपए बकाया हैं। दिलीप कुमार कुशवाह पर करीब 15 लाख, बहुजन समाज पार्टी कार्यालय पर 11 लाख और कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह चौहान पर 15 से 18 लाख रुपए तक बकाया बताए गए हैं।
आम जनता के बिजली के बिल से लेकर अगर किसी भी प्रकार का कोई बकाया होता है तो सिस्टम पेनाल्टी के साथ वसूली कर लेता है। लेकिन अगर मामला रसूखदारों से जुड़ा हो तो सारे नियम-कायदे शिथिल होकर सिर्फ नोटिस तक सिमट जाते हैं। क्योंकि यह बकाया एक दो माह का नहीं सालों का है। अब देखना ये होगा कि सिस्टम वसूली भी कर पाता है या फिर नोटिस देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है। (नोटः शीर्षक में
लिखा छोटा सा पूर्व ठीक उसी समान है जैसा कि नेता अपनी गाड़ी या घर की नेम प्लेट पर अमूमन लिखते हैं।
9 लाख रुपए जमा किए यशोधरा राजे सिंधिया
9 लाख रुपए जमा किए डॉ. नरोत्तम मिश्रा
पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर- 18 लाख
पूर्व मंत्री मीना सिंह- 17.52 लाख
पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी- 17 लाख
पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया- 17 लाख
पूर्व मंत्री रामपाल सिंह- 17 लाख
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