यहां फिलहाल उनके बड़े बेटे प्रकाश जोशी रह रहे हैं। पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर करीब 18 लाख, प्रभुराम चौधरी पर 17 लाख, पूर्व मंत्री मीना सिंह पर 17.52 लाख, अरविंद भदौरिया पर करीब 17 लाख और रामपाल सिंह पर करीब 16 लाख रुपए बकाया है। मीना सिंह के बंगले बी-27 के बाहर 12 नवंबर का नोटिस समेत दो नोटिस भी चस्पा किए गए हैं।इस सूची में कुछ ऐसे भी पूर्व नेता है जिन्होंने ये बकाया राशि जमा कर दी है। इनमें पूर्व मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया और डॉ. नरोत्तम मिश्रा शामिल हैं। दोनों पर 9-9 लाख बकाया था। इनमें से मिश्रा ने दतिया उपचुनाव से पहले राशि चुकाई थी।