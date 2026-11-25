MP Weather update: मध्यप्रदेश के कई जिलों में आसमान से बादलों की विदाई के साथ ही उत्तरी हवा का प्रभाव बढ़ने लगा है वहीं रात के तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस सीजन में तीसरी बार न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा। नवंबर के आखिरी सप्ताह में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, दिसंबर की शुरुआत के साथ ही सर्दी के तेवर और तीखे हो सकते हैं। ऐसे में इस बार नवंबर के मुकाबले दिसंबर में ठंड का ज्यादा असर देखने को मिल सकता है।