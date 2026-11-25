ये प्रदर्शनी सराफा कारोबार को नई दिशा देने के साथ व्यापारियों के लिए नए अवसर भी उपलब्ध कराएगी। खासकर युवा व्यापारियों के लिए ये बड़ा प्लेटफार्म उपलब्ध कराएगी जिसमें वे ज्वेलरी कारोबार में आ रहे बदलाव, नई डिजाइन, बाजार के रुझान और प्रतिस्पर्धा के दौर में व्यापार को आगे बढ़ाने की तकनीक सीखेंगे। इसमें इंदौर के अलावा में रतलाम, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, गुना, उज्जैन, विदिशा और आगर सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों से व्यापारी शामिल होंगे।