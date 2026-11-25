पुलिस लगातार आरोपी हर्ष यादव की तलाश में जुटी हुई थी लेकिन वो मोबाइल बंद कर बार-बार लोकेशन बदल रहा था। उसकी लोकेशन दिल्ली और आसपास के इलाकों में ट्रेस हो रही थी। इसी बीच पुलिस को हर्ष के नोएडा में एक किराए के मकान में छिपे होने की सूचना मिली। इंदौर पुलिस की टीम नोएडा पहुंची और स्थानीय पुलिस की मदद से संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी हर्ष को किराए के मकान से हिरासत में लिया। हर्ष भेष बदलकर सरदार बनकर छिपा हुआ था। पुलिस आरोपी को पकड़कर इंदौर लाई है और उससे पूछताछ कर रही है। बता दें कि इस घटना में शामिल एक नाबालिग को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।