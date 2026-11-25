double murder accused harsh yadav arrested in noida, मृत पिता राजू, बहन हर्षिता व आरोपी हर्ष यादव (Source-Patrika)
Indore Harsh Yadav Arrested: मध्यप्रदेश के इंदौर में बीते दिनों हुए डबल मर्डर के आरोपी हर्ष यादव को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को नोएडा से पकड़ा गया है वो वहां पर एक किराए के कमरे में भेष बदलकर रह रहा था। पुलिस बुधवार को आरोपी हर्ष यादव को पकड़कर अपने साथ इंदौर लेकर आई है। संपत्ति विवाद में पिता और बहन की हत्या करने के बाद आरोपी ने पिता का शव एक ई-रिक्शा में रखकर हातोद इलाके में ले जाकर फेंक दिया था, जबकि बहन का शव घर से ही बरामद हुआ था।
इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के अशोकनगर में रहने वाले राजू यादव का शव 19 नवंबर को सुनसान इलाके में बोरे में बंद मिला था। राजू यादव का एक हाथ भी कटा हुआ था। इसके बाद राजू यादव की बेटी हर्षिता यादव का शव भी उसके ही घर में बरामद हुआ था। वारदात के बाद से राजू यादव का बेटा हर्ष यादव फरार था, इस कारण पुलिस को हर्ष पर ही हत्या का शक था। जांच के दौरान पुलिस को हर्षिता यादव के घर के बाहर लगे सीसीटीवी का फुटेज मिला जिसमें हर्ष बहन के घर आते दिखा और फिर चीखने की आवाज सुनाई दी थी।
पुलिस की जांच के दौरान ये भी जानकारी मिली थी करीब एक साल से पिता राजू यादव और बेटी हर्षिता कालानी नगर में किराए के मकान में रह रहे थे जबकि हर्ष उनसे अलग रहता था। घटना की वजह संपत्ति विवाद सामने आया था। कुछ समय पहले ही राजू यादव ने अपना मल्हारगंज स्थित मकान 50 लाख रूपये में बेचा था और इसमें से 25 लाख रुपये बेटी को प्लॉट खरीदने के लिए दिए थे व बाकी रकम अपने पास रख ली थी। बताया गया है कि इसी कारण से हर्ष दोनों से विवाद करता था।
पुलिस लगातार आरोपी हर्ष यादव की तलाश में जुटी हुई थी लेकिन वो मोबाइल बंद कर बार-बार लोकेशन बदल रहा था। उसकी लोकेशन दिल्ली और आसपास के इलाकों में ट्रेस हो रही थी। इसी बीच पुलिस को हर्ष के नोएडा में एक किराए के मकान में छिपे होने की सूचना मिली। इंदौर पुलिस की टीम नोएडा पहुंची और स्थानीय पुलिस की मदद से संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी हर्ष को किराए के मकान से हिरासत में लिया। हर्ष भेष बदलकर सरदार बनकर छिपा हुआ था। पुलिस आरोपी को पकड़कर इंदौर लाई है और उससे पूछताछ कर रही है। बता दें कि इस घटना में शामिल एक नाबालिग को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
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