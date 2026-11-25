मध्यप्रदेश में बीना विधानसभा सीट पर उपचुनाव की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। यहां से निर्मला सप्रे पर दल बदल का आरोप है। उमंग सिंघार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को दो माह में फैसला करने के निर्देश दिए थे। 7 दिसंबर से शुरू होने वाली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद इस पर फैसला हो जाएगा। निर्मला सप्रे फिलहाल भाजपा के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं, वहीं कांग्रेस अब उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहती है। इसलिए आने वाले दो माह में मध्यप्रदेश के बीना में उपचुनाव हो सकते हैं। फिलहाल निर्मला सप्रे कांग्रेस की विधायक थी, लेकिन वे भाजपा में शामिल हो गई हैं। यदि बीना में उपचुनाव हुए और कांग्रेस ने फिर यह सीट हथिया ली तो यह भाजपा के लिए बड़ा झटका होगा।