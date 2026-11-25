Ken Left Bank Canal: केन-बेतवा लिंक परियोजना (Ken-Betwa Link Project) के अंतर्गत छतरपुर जिले के किसानों के लिए सिंचाई की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। ढोढन बांध का पानी मुख्य लिंक कैनाल में प्रवाहित होने से पहले केन-लेफ्ट बैंक कैनाल (एलबीसी) के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जाएगा। जल संसाधन विभाग की डीपीआर के अनुसार इस पूरे सिंचाई नेटवर्क के निर्माण पर लगभग 7 हजार 120 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे आगामी चार वर्षों में जिले के 313 गांवों की 1.39 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो सकेगी। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) से डीपीआर को मंजूरी मिलने के बाद इंजीनियर इन चीफ, जल संसाधन विभाग भोपाल द्वारा नवंबर माह में ही इस परियोजना के लिए टेंडर जारी कर दिया जाएगा।