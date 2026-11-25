Daughters performed mother last rites: मध्य प्रदेश की नीमच जिले में माता-पिता के प्रति स्नेह और समर्पण का अनोखा नजारा देखने को मिला। मां की गोद में कभी जिन बच्चों ने आंखें खोलीं, उंगली पकड़कर चलना सीखा और जिनके बेहतर भविष्य के लिए मां ने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, उसी मां को बुढ़ापे में अपनों के सहारे की जरूरत पड़ी तो कथित तौर पर तीन बेटों ने मुंह मोड़ लिया। परंतु जिन बेटियों को कभी पराया कहा जाता है, उन्होंने मां का साथ आखिरी सांस तक नहीं छोड़ा। करीब 10 वर्षों तक सेवा की और जब मां की अंतिम विदाई का वक्त आया तो तीनों बेटियों ने खुद उनकी अर्थी को कंधा देकर अपना फर्ज निभाया। यह दृश्य देखकर हर आंख नम हो गई।