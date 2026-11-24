Shujalpur toll manager death: मध्य प्रदेश के शुजालपुर में मंगलवार को टोल मैनेजर की मौत को लेकर सड़क पर विरोध देखने को मिला। शुजालपुर-अकोदिया मार्ग स्थित टोल प्लाजा पर शुल्क को लेकर हुए विवाद में पिकअप की टक्कर से 26 वर्षीय मैनेजर प्रदीप मीणा (Pradeep Meena) की मौत के बाद टोल कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कर्मचारियों ने हाईवे पर चक्काजाम कर प्रदर्शन किया। टोल के पास विरोध बढ़ता देख एसडीओपी और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। पुलिस ने चक्काजाम कर रहे टोल कर्मियों को आश्वासन देने की कोशिश कर रहे है।चक्काजाम के कारण रास्ते पर जाम लगना शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि मृतक प्रदीप की एक साल पहले ही शादी हुई थी।