नीमच मंडी भाव: 38 हजार से ज्यादा बोरियों की आवक, पोस्ता 1.67 लाख और लहसुन 22 हजार रुपए क्विंटल बिका

Neemuch News : मध्य प्रदेश के नीमच में स्थित स्थानीय कृषि उपज मंडी में शनिवार को विभिन्न कृषि जिंसों की कुल 38,268 बोरियों (अनुमानित 24,458 क्विंटल) की आवक दर्ज की गई है। आज कृषि मंडी में मक्का की बंपर आवक दर्ज की गई है, जहां कुल 15,834 बोरियां नीलामी के लिए पहुंचीं। वहीं प्याज की 5,125, लहसुन की 4,250, मूंगफली की 3,648, सोयाबीन की 3,412 और गेहूं की 2,798 बोरियों की आवक दर्ज की गई है।