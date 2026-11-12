Neemuch : ईशान हत्याकांड में गिरफ्तारियां जारी, दूल्हा बनने जा रहा रुद्राक्ष पहले से सलाखों के पीछे, निहाल भी गिरफ्तार

नीमच हत्याकांड का एक आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स: Patrika)
Neemuch News :मध्य प्रदेश के नीमच शहर के भरभड़िया हाईवे पर स्थित कैफे 24×7 पर हुए भाजपा नेता के बेटे ईशान चौरसिया हत्याकांड में पुलिस ने शिकंजा कसते हुए कई बड़े खुलासे किए हैं। वहीं, मामले में एक नया अपडेट भी सामने आया है। हत्या के आरोपी निहाल शर्मा को कैंट थाना पुलिस ने शहर के श्रीराम हॉस्पिटल से गिरफ्तार कर लिया है। गंभीर रूप से घायल होने के कारण उसे पहले उदयपुर रेफर किया गया था, जिसके बाद नीमच के श्रीराम हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही पुलिस ने उसे भी दबोच लिया है।
इस पूरे गैंगवार में इस्तेमाल की गई सफेद रंग की थार गाड़ी और आई-20 कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। जांच में सामने आया कि, इसी थार गाड़ी से निहाल शर्मा को कुचलने की कोशिश की गई थी, जो इस घटना की अहम कड़ी है।
इस हाईप्रोफाइल मामले में रुद्राक्ष शर्मा की गिरफ्तारी पुलिस पहले ही कर चुकी है। गौरतलब है कि, जिस परिवार में 19 और 20 नवंबर को शहनाइयां गूंजनी थीं, उसी परिवार के रुद्राक्ष का नाम इस हत्याकांड से जुड़े विवाद में सामने आया। रुद्राक्ष के पिता राजेश शर्मा उर्फ राजू नाकेदार नीमच मंडी के बड़े आढ़तियों में गिने जाते हैं और उनका राजनीतिक जुड़ाव भी है।
प्रकरण में तीसरा और बड़ा मोड़ कलेक्ट्रेट से सामने आया, जहां नाजिर के पद पर पदस्थ आरिफ को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हाईवे स्थित कैफे पर आधी रात को हुए विवाद के दौरान आरिफ की मौजूदगी और भूमिका को लेकर सवाल खड़े हुए थे। चौंकाने वाली बात यह है कि उसका नाम दोनों पक्षों की एफआईआर में दर्ज है। एक सरकारी कर्मचारी के इस तरह संलिप्त पाए जाने से मामला और गर्मा गया है।
पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बीच मेघ जैन और केशव बाहेती फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। वहीं गिरफ्तार सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
ये पूरा घटनाक्रम भाजपा नेता मनीष चौरसिया के 26 वर्षीय बेटे ईशान चौरसिया की मौत से जुड़ा है। भरभड़िया हाईवे स्थित कैफे 24×7 पर मामूली बात (पटाखे फोड़ने) को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया था, जिसमें ईशान की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में हत्या और हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपियों पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।
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