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ग्वालियर

किसानों पर टिप्पणी कर माफी मांगने वाले रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा का एक और विवादित बयान, अब कांग्रेस को गैंगस्टर कह गए

MP Janardan Mishra : रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी को गैंग और नेताओं को गैंगस्टर बताया है। किसानों पर विवादित टिप्पणी के लिए माफी मांगने के बाद उनका नया बयान चर्चा में आ गया है। ग्वालियर में दिए बयान से एमपी के सियासी हल्कों में हलचल बढ़ने लगी है।
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ग्वालियर

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Mohammad Faiz Mubarak

Updated: 12 Nov 2026, 8:11 PM IST

MP Janardan Mishra

मीडिया को बयान देते जनार्दन मिश्रा (फोटो सोर्स: ANI)

Gwalior News : अपने बयानों को लेकर अकसर चर्चाओं में बने रहने वाले रीवा से सांसद जनार्दन मिश्रा का हालही में मऊगंज में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान किसानों को लेकर की गई अजीबो गरीब टिप्पणी का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि, अब एक बार फिर भाजपा सांसद अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार जनार्दन मिज्ञा ने कांग्रेस पार्टी की तुलना गैंग और गैंगस्टर से कर दी है। कांग्रेस पार्टी को लेकर की गई इस टिप्पणी के बाद प्रदेश के सियासी हल्कों में हलचल बढ़ गई है।

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