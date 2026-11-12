दिलजीत के कॉन्सर्ट को बम से उड़ाने की धमकी,पाकिस्तान से जुड़े तार, अब ग्वालियर पुलिस खोलेगी राज

दरअसल उत्तरप्रदेश एटीएस ने खालिस्तान नेशनल आर्मी, बब्बर खालसा और विदेशों से ऑपरेट हो रहे आंतकी संगठनों को धमकियों के लिए ई मेल आइडी बेचने पर कानपुर से अंकित शंखवार को पकड़ा है। पूछताछ में उसने बताया कि बांग्लादेशी नागरिक अलामिन इस्लाम को उसने दो ई मेल बेची हैं। इन्हीं आइडी से 12 अक्टूबर को नोएडा के विभिन्न स्कूल, सिंगर दिलजीत दोसांझ के कार्यक्रम और 23 अक्टूबर को मुंबई में मशहूर अभिनेता के बंगले में बम विस्फोट की धमकी दी गई थी। हाइकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ को धमकी डेंजरव्हाटसन 5678@जीमेल. कॉम से आई है। पुलिस अफसरों का कहना है, आरोपी अंकित का हाईकोर्ट को आए धमकी भरे मेल से कनेक्शन पता लगाने के लिए टीम यूपी जाएगी।