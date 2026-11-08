कार्बाइड गन चलाती दिखीं ग्वालियर की महिला आरक्षक, पुलिस विभाग ने किया सस्पेंड

Gwalior News: सोशल मीडिया पर कार्बाइड गन चलाते हुए वीडियो वायरल होने के मामले में पुलिस विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। अनुशासनहीनता और पुलिस आचरण नियमावली के उल्लंघन के आरोप में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित कोतवाली थाने में पदस्थ महिला आरक्षक कुमकुम दुबे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की यह कार्रवाई प्रभारी पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी द्वारा की गई है। ज्ञात है कि गन को प्रतिबंधित किया है।