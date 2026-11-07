‘थोड़ी देर में रेलवे स्टेशन उड़ा देंगे…’ धमकी से मचा हड़कंप, एंडोरी से पकड़ाया संदिग्ध

पुलिस के सामने सबसे बड़ी चिंता इस बात की थी कि, धमकी भरा कॉल बीती देर शाम उस समय आया, जब धनतेरस के चलते रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की काफी भीड़ थी। लोग दीपावली के चलते बड़ी संख्या में अपनी अपने घरों को लौटने के लिए स्टेशन पर थे। ऐसे में धमकी को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधिकारियों ने तत्काल सुरक्षा इंतजाम शुरू कर दिए। पुलिस बल के साथ बम निरोधक दस्ता और ट्रैकर डॉग की टीम रेलवे स्टेशन पहुंची। इसके बाद स्टेशन के सभी चारों प्लेटफार्म पर सघन तलाशी अभियान चलाया गया।