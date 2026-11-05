15% बढ़ी साइबर ठगी, ग्वालियर में खातों से 31.33 लाख रुपए से अधिक निकाले

ग्वालियर. त्योहारी सीजन में बाजारों की रौनक के साथ ऑनलाइन खरीदारी भी बढ़ गई है, लेकिन इसी का फायदा साइबर ठग उठा रहे हैं। पिछले 30 दिनों में ग्वालियर में साइबर ठगी के 37 से अधिक मामले सामने आए हैं। इनमें ठगों ने खातों से 31.33 लाख रुपए से अधिक निकाल लिए। साइबर पुलिस के अनुसार, सामान्य दिनों की तुलना में त्योहारी सीजन में ठगी की शिकायतों में करीब 15 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। साइबर अपराधियों ने डिस्काउंट, गिफ्ट, इनाम और लेटेस्ट मॉडल के नाम पर फर्जी वेबसाइट और लिंक तैयार किए हैं। ब्रांडेड सामान बाजार से कम कीमत पर घर बैठे उपलब्ध कराने का झांसा देकर लोगों से एडवांस भुगतान कराया जा रहा है। कई मामलों में ऑर्डर कन्फर्मेशन, डिलीवरी चार्ज या कस्टमर केयर के नाम पर ठग बैकिंग जानकारी हासिल कर रहे हैं।