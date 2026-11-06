नागपुर मॉडल पर MP में बनाया फर्जी पासपोर्ट नेटवर्क, 31 पासपोर्ट रद्द; बाकी 39 पर कार्रवाई की तैयारी

MP Fake Passport Syndicate: मध्यप्रदेश में धर्म और फर्जी दस्तावेजों की आड़ में बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारतीय नागरिकता दिलाने वाले सिंडीकेट पर धीरे-धीरे शिकंजा कसा जा रहा है। पांच जिलों ग्वालियर, भोपाल, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांढुर्ना में फर्जी पतों के आधार पर 70 बांग्लादेशियों के भारतीय पासपोर्ट बनवाने के मामले में एसटीएफ की रिपोर्ट पर 31 पासपोर्ट निरस्त कर दिए गए हैं। बाकी 39 पासपोर्ट भी रद्द कराने की प्रक्रिया चल रही है। बताया जाता है कि अभी तक की जांच में सामने आया है कि देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का खाका नागपुर मॉडल पर तैयार किया गया है। फर्जी पासपोर्ट बनवाने वाले नेटवर्क के तार नागपुर से जुड़ते नजर आए हैं। इसका तरीका समझने एसटीएफ ने नागपुर पुलिस से संबंधित मामले की केस डायरी मांगी है।