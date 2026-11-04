‘पान सिंह तोमर बनने को मजबूर कर रहा सिस्टम’, ग्वालियर में सेना के जवान ने दी चेतावनी

Army soldier warning video: देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाला सेना का जवान मध्य प्रदेश में अपने ही शहर में जमीन के लिए चार साल से पुलिस के चक्कर काट रहा है। प्लॉट पर कब्जे की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने से परेशान जवान रवि सिंह ने एसएसपी जनसुनवाई में दर्द बयां किया। सिस्टम के रवैये से नाराज जवान ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा- चंबल ने एक पान सिंह तोमर (Paan Singh Tomar) देखा था, अब सिस्टम मुझे दूसरा पान सिंह तोमर बनने मजबूर कर रहा है।