ग्वालियर बस स्टैंड से ढाई महीने की बच्ची अगवा, होटल के CCTV में कैद हुआ संदिग्ध

टीकमगढ़ निवासी महिला अपने पति और दो बेटियों के साथ रोजगार की तलाश में ग्वालियर आई थी। परिवार बस स्टैंड के बाहर फुटपाथ पर रह रहा था। महिला के मुताबिक, रविवार रात वह कुछ देर के लिए पास में रहने वाले एक बाबा के साथ गई थी। उस समय उसकी ढाई महीने की बेटी टपरे के पास सो रही थी। महिला ने वहां मौजूद एक अनजान युवक से बच्ची पर नजर रखने को कहा था।