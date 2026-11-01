चीता ने फिर लांघी कूनो की सरहद…मुरैना में ‘शिकार’ के बाद अब वन विभाग अलर्ट पर, सुरक्षा के लिए बताया 19 सूत्रीय एक्शन प्लान, चौबीस घंटे तीन टीमें रखेंगी नजर

ग्वालियर. कूनो नेशनल पार्क की सीमा के बाहर 19 माह के चीता शावक की कथित शिकार से हुई मौत के बात वन विभाग ने चीता सेफ्टी की गाइडलाइन जारी की है। चीतों के भारत में पुनर्वास के बाद कथित शिकार का यह पहला मामला था। इस बीच शुक्रवार को फिर एक वयस्क चीते ने कूनो की सरहद पार कर दी। पार्क की सीमा से बाहर निकले चीते की सुरक्षा को लेकर 19 सूत्रीय सुरक्षा गाइडलाइन पर अब वन विभाग की टीमें चौबीसों घंटे चीते पर नजर रखेंगी। वहीं, आसपास के गांवों में मुनादी कराकर लोगों को चीते से दूरी बनाने को कहा गया है। वन विभाग गांवों में अवैध हथियारों की भी जांच कर रहा है।