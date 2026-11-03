नीट यूजी-2026: स्ट्रे वैकेंसी प्रथम राउंड में आयुष पाठ्यक्रमों की खाली सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू, 11 तक च्वॉइस फिलिंग

जारी किए गए आधिकारिक कार्यक्रम के मुताबिक अभ्यर्थी 3 से 5 नवंबर तक ऑनलाइन पंजीयन करा सकेंगे। इसके बाद दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया 4 से 6 नवंबर तक पूरी की जाएगी। सत्यापन के पश्चात 7 नवंबर को मेरिट सूची जारी की जाएगी। छात्र-छात्राओं को 8 से 11 नवंबर तक अपनी पसंद के महाविद्यालयों के लिए च्वॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा। इसके आधार पर महाविद्यालयवार मेरिट सूची 14 नवंबर को प्रकाशित होगी। अंत में, 16 और 17 नवंबर को आवंटित महाविद्यालयों में रिपोर्टिंग होगी, जबकि 18 नवंबर को अस्थायी प्रवेश दिया जाएगा।