कोतवाली थाने के बगल में चल रही थी ताश की बाजी, लॉज में पुलिस के घुसते ही मचा हड़कंप

इस पर पुलिस ने मौके पर ही सर्च वारंट उपलब्ध कराया गया। वारंट दिखाने के बाद कमरों की तलाशी शुरू की जा सकी। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और लॉज संचालक के बीच तीखी बहस भी हुई, जो देखते ही देखते खींचतान तक पहुंच गई। करीब एक घंटे तक लॉज में गहमागहमी का माहौल बना रहा। इसके बाद पुलिस ने कमरों से 7 लोगों को पकड़ा और उन्हें अपने वाहन से कोतवाली थाने ले गई। थाने में आरोपियों से पूछताछ कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रहा है।