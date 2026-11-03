कोतवाली थाने के बगल में चल रही थी ताश की बाजी, लॉज में पुलिस के घुसते ही मचा हड़कंप

पुलिस ने लॉज से 7 जुआरियों को पकड़ा (फोटो सोर्स: Patrika)
Rajgarh News :मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले ब्यावरा शहर में जुआ खेलने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ब्यावरा नाके पर स्थित श्रीनाथ लॉज में मंगलवार शाम कोतवाली पुलिस की टीम ने मंगलवार शाम को ये कार्रवाई की है। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस द्वारा लॉज के कमरों में तलाशी अभियान चलाया। पुलिस के अनुसार, लॉज के एक कमरे में ताश के पत्तों से जुआ खेला जा रहा था।
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने जुआ खेलते 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही, मौके से ताश के पत्तों के साथ साथ लाखों रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। मिली जानकारी के अनुसार जब्त की गई नकदी लाखों में है। हालांकि, पुलिस द्वारा अबतक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
आपको बता दें कि, ये कार्रवाई एसडीओपी भावना दांगी के निर्देशन में की गई है। कोतवाली टीआई मंजू मखेनिया पुलिस बल के साथ पास ही में स्थित श्रीनाथ लॉज पहुंचीं। पुलिस की अचानक हुई कार्रवाई से लॉज में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। टीम ने जब लॉज के कमरों की तलाशी लेने की तैयारी की तो संचालक और वहां मौजूद कुछ लोगों ने पुलिस से सर्च वारंट दिखाने की मांग की।
इस पर पुलिस ने मौके पर ही सर्च वारंट उपलब्ध कराया गया। वारंट दिखाने के बाद कमरों की तलाशी शुरू की जा सकी। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और लॉज संचालक के बीच तीखी बहस भी हुई, जो देखते ही देखते खींचतान तक पहुंच गई। करीब एक घंटे तक लॉज में गहमागहमी का माहौल बना रहा। इसके बाद पुलिस ने कमरों से 7 लोगों को पकड़ा और उन्हें अपने वाहन से कोतवाली थाने ले गई। थाने में आरोपियों से पूछताछ कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रहा है।
श्रीनाथ लॉज में पुलिस की दबिश की खबर फैलते ही ब्यावरा नाके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस की कई गाड़ियां देखकर आसपास के दुकानदारों और राहगीरों में असमंजस की स्थिति बन गई। कुछ ही देर में चौराहे पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। भीड़ बढ़ने से कार्रवाई में परेशानी की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने लोगों को मौके से हटाया और व्यवस्थाओं को नियंत्रण में लिया।
खास बात यह रही कि जिस लॉज में पुलिस ने जुए के फड़ पर कार्रवाई की, वह कोतवाली थाने के बिल्कुल पास स्थित है। फिलहाल पुलिस मामले में पकड़े गए सातों लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई में जुटी हुई है।
बड़ी खबरेंView All
राजगढ़
मध्य प्रदेश न्यूज़