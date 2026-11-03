वाह जयपुर पुलिस! रातभर से लापता महिला बिना मुंडेर के कुएं में गिरी, कांस्टेबल ने जान पर खेलकर बचाया

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां ग्रामीणों की भीड़ जमा थी, लेकिन कुएं में उतरने का साहस कोई नहीं जुटा पा रहा था। ऐसे में कांस्टेबल तेजपाल कसाणा ने हिम्मत दिखाते हुए कुएं में उतरकर महिला को संभाला। इसके बाद चारपाई और रस्सी की मदद से ग्रामीणों के सहयोग से उसे बाहर निकाला गया। घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। कांस्टेबल के साहस और सूझबूझ की मौके पर मौजूद लोगों ने सराहना की। पुलिस ने बताया कि परिजनों के अनुसार महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है।