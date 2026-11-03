Fact Check: ‘आप जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं’, क्यों वायरल हो रहा दिया कुमारी और IAS शिखर अग्रवाल की बहस का पुराना वीडियो?

दिया कुमारी: तत्कालीन भाजपा विधायक दिया कुमारी ने मौके पर पहुंचते ही तत्कालीन जेडीसी शिखर अग्रवाल से कहा कि ये जमीन पूर्व राजपरिवार की है, न कि जेडीए की। उन्होंने इस जमीन को लेकर तमाम दस्तावेज़ होने के साथ ही अदालत की डिक्री होने और सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिसीवर नियुक्त किए जाने का दावा किया। उन्होंने जेडीए की कार्रवाई को पूरी तरह गैर-कानूनी बताया। इस वीडियो में दिया कुमारी ये कहते दिख रहे हैं कि 'आप जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं।'