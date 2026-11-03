सफाई व्यवस्था बेपटरी : 700 टन कचरा लैंडफिल पहुंचा,150 टन सड़कों पर, मोहल्लों में दोपहर 1 बजे पहुंच रही गाड़ियां

ग्वालियर। त्योहार पर घरों की साफ-सफाई के चलते शहर में कचरे की मात्रा बढ़ गई है। सामान्य दिनों में लैंडफिल साइट पर पहुंचने वाला 500 टन कचरा अब बढ़कर 700 टन तक पहुंच गया है। अतिरिक्त 150 से 200 टन कचरा सड़कों और गली-मोहल्लों में जमा हो रहा है। कचरे का दबाव बढ़ने और सफाई कर्मचारियों की कमी से निगम की व्यवस्था प्रभावित हो रही है। कई इलाकों में डोर-टू-डोर कचरा वाहन दोपहर 12 से 1 बजे तक पहुंच रहे हैं, जबकि कई वार्डों में नियमित झाड़ू भी नहीं लग पा रही है।