6 नवंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जबलपुर

Jabalpur Crime: धनतेरस पर ज्वेलरी शॉप पहुंचीं पांच महिलाएं, बच्चे की आड़ में उड़ाए 70 ग्राम सोने के जेवरात

Gold Jewellery Theft: माढ़ोताल आईटीआई के पास वारदात, कर्मचारी का ध्यान भटकाकर डिस्प्ले से उठाया जेवरों का पूरा बॉक्स, CCTV के आधार पर पुलिस तलाश में जुटी।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

जबलपुर

image

Shailendra Sharma

Updated: 6 Nov 2026, 8:45 PM IST

Jabalpur Jewellery Shop Theft

five women steal 70 gram gold jewellery dhanteras, एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर (Source-Chatgpt)

Jabalpur Jewellery Shop Theft: मध्यप्रदेश के जबलपुर में धनतेरस पर बाजार में भीड़ का फायदा उठाते हुए महिलाओं की गैंग ने एक ज्वेलरी शॉप से जेवरात का एक पूरा बॉक्स ही पार कर दिया। घटना माढ़ोताल थाना क्षेत्र में आईटीआई के सामने स्थित हिन्द ज्वेलर्स की है। जहां शुक्रवार दोपहर पांच महिलाओं ने मिलकर करीब 70 ग्राम वजनी सोने के जेवरात चोरी कर लिए। महिलाएं ग्राहक बनकर दुकान में पहुंची थीं। उन्होंने पहले जेवरात देखने के बहाने कर्मचारी को उलझाया और फिर बच्चे की आड़ लेकर डिस्प्ले में रखा जेवरों का पूरा बॉक्स पार कर दिया। वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामले में माढ़ोताल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

एक-एक कर दुकान पहुंचीं पांच महिलाएं

ज्वेलरी शॉप के संचालक इंद्रपाल सोनी के मुताबिक, शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे दो महिलाएं दुकान पर पहुंचीं। उन्होंने बिछिया दिखाने को कहा, इसके कुछ देर बाद दो और महिलाएं आईं फिर पांचवी महिला दुकान में आई। चार महिलाओं ने कर्मचारी से अलग-अलग जेवरात दिखाने के लिए कहा, उन्होंने चांदी का सिक्का दिखाने के लिए भी कहा। इस तरह से लगातार महिलाओं ने दुकान पर मौजूद कर्मचारी का ध्यान भटकाया।

धनतेरस पर डेढ़ साल की बेटी और बेटे को रोता छोड़ गई मां, छतरपुर के गांव में दुखद घटना

ये भी पढ़ें
Chhatarpur Woman Death

बच्चे की आड़ में उठाया जेवरों का बॉक्स

जब चारों महिलाओं ने कर्मचारी को अपनी बातों में फंसाया हुआ था, तभी पांचवीं महिला जो एक बच्चे के साथ कुर्सी पर बैठी थी वो बच्चे की आड़ लेकर डिस्प्ले तक पहुंची। सभी की नजरों से बचते हुए उसने डिस्प्ले में रखा सोने के जेवरात का पूरा बॉक्स उठाकर छिपा लिया। इसके बाद पांचों महिलाएं मौके से निकल गईं। कुछ देर बाद जेवरात का बॉक्स गायब होने का पता चला तो दुकान में हड़कंप मच गया। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर चोरी की पूरी घटना सामने आई। पुलिस ने फुटेज के आधार पर महिलाओं की पहचान और उनकी तलाश शुरू कर दी है।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.