निवेश का लालच देकर बुजुर्गों को लूटा, युवाओं को भी फंसा रहे ठग, 70 दिन में युवाओं समेत 123 लोग बने शिकार

ठगों के उम्रदराज आसान शिकार

संजीव नयन शर्मा, डीएसपी, साइबर सेल यूनिट, ग्वालियर

उम्रदराज और बुजुर्गों के साथ साइबर ठगी की वारदातें ज्यादा सामने आती रही हैं। साइबर फ्रॉडस्टर्स हर उम्र के लोगों को उनकी रुचि के मुताबिक बातों का जाल बिछाकर फंसाते हैं। युवाओं, खासकर पढ़ने वालों और नौकरी या कारोबार की शुरुआत करने वालों के पास बैंक बैलेंस उतना मजबूत नहीं होता, जबकि उम्र के एक पड़ाव पर पहुंचने वालों के पास जिंदगीभर की कमाई जमा होती है। ठग इसी नजरिए से बुजुर्गों को ठगने का खाका खींचते हैं और उनकी जमा पूंजी उड़ा रहे हैं। इनसे बचाव के लिए सबसे अहम बात यह है कि अनजान फोन कॉल करने वालों और उनमें पैसा कमाने का लालच देने वालों से बचना चाहिए।