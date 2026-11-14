खूबसूरती के नाम पर जहर! एमपी में Goree Beauty और चांदनी क्रीम बैन, इस्तेमाल करने वालों को चेतावनी

Goree Beauty और चांदनी क्रीम बैन (फोटो सोर्स: Patrika)
Bhopal News :मध्य प्रदेश में लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले विदेशी उत्पादों के खिलाफ प्रदेश सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। पाकिस्तान से बनकर भारत के बाजारों में बेटी जा रही 'गोरी ब्यूटी क्रीम' और 'चांदनी वाइटनिंग क्रीम' को मध्य प्रदेश के बाजारों में पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। यानी अब से इन दोनों क्रीम्स की खरीदी और बिक्री नहीं की जा सकेगी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा इस संबंध में जारी भी जारी कर दिए गए हैं। साथ ही, लोगों से अपील की है कि, इन हानिकारक क्रीम के इस्तेमाल से तो बचें ही, साथ ही अगर बाजार में किसी दुकानों पर इसकी बिक्री होते देखें तो तुरंत प्रशासन को सूचना दें।
आपको बता दें कि, हाल ही में मामले का खुलासा भोपाल के चोक बाजार में जारी बिक्री से हुआ था। प्रतिबंध के बावजूद ये पाकिस्तानी क्रीम भोपाल के बाजारों में खुलेआम बेटी जा रही थी। इस पर ग्राउंड जीरो पर की गई पड़ताल में चौंकाने वाला सच सामने आया था। भोपाल के प्रसिद्ध चौक बाजार की लगभग सभी कॉसमेटिक दुकानों पर ये क्रीम आसानी से मिल रही थी।
मामले का सबसे डरावना पहलू इस क्रीम में पाया जाने वाला मरकरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि, जांच में पाया गया कि, क्रीम में मरकरी का स्तर 5700 PPM तक है, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य मानकों के अनुसार स्किन लाइटनिंग उत्पादों में मरकरी की सुरक्षित सीमा मात्र 1 PPM निर्धारित है। यानी इस क्रीम में सुरक्षित सीमा से करीब 5700 गुना ज्यादा खतरनाक मरकरी मिलाया गया है।
त्वचा का प्राकृतिक रंग मेलानिन नामक पिगमेंट से तय होता है। मरकरी युक्त ऐसे उत्पाद मेलानिन के निर्माण को रोककर रंग को अस्थायी रूप से गोरा तो दिखाया जा सकता है, लेकिन ये खूबसूरती के नाम पर स्वास्थ्य के लिए बड़ा घातक सौदा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, इसके लंबे समय तक इस्तेमाल से शरीर में टॉक्सिन जमा होने लगते हैं, जिससे किडनी खराब होने और नर्वस सिस्टम को अपूरणीय क्षति पहुंचने का गंभीर खतरा बन जाता है।
मामले के खुलासा होने के बाद प्रदेश सरकार और प्रशासन हरकत में आया और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए स्पष्ट किया कि, जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले ऐसे अवैध और प्रतिबंधित उत्पादों का कारोबार करने वालों के खिलाफ अब सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
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