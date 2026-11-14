खूबसूरती के नाम पर जहर! एमपी में Goree Beauty और चांदनी क्रीम बैन, इस्तेमाल करने वालों को चेतावनी

Bhopal News :मध्य प्रदेश में लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले विदेशी उत्पादों के खिलाफ प्रदेश सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। पाकिस्तान से बनकर भारत के बाजारों में बेटी जा रही 'गोरी ब्यूटी क्रीम' और 'चांदनी वाइटनिंग क्रीम' को मध्य प्रदेश के बाजारों में पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। यानी अब से इन दोनों क्रीम्स की खरीदी और बिक्री नहीं की जा सकेगी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा इस संबंध में जारी भी जारी कर दिए गए हैं। साथ ही, लोगों से अपील की है कि, इन हानिकारक क्रीम के इस्तेमाल से तो बचें ही, साथ ही अगर बाजार में किसी दुकानों पर इसकी बिक्री होते देखें तो तुरंत प्रशासन को सूचना दें।