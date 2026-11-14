एमपी बनता जा रहा झुग्गियों का राज्य, प्रदेश को 20 लाख से ज्यादा मकानों की जरूरत

नगरीय विकास विभाग ने विभिन्न रिपोर्ट और आवासीय जरूरतों के आकलन के आधार पर भविष्य की मांग का अनुमान लगाया है। इसके अनुसार वर्ष 2036 तक प्रदेश में कुल 20 लाख 82 हजार 199 आवासों की जरूरत होगी। इनमें 17 लाख 17 हजार 393 किफायती आवास शामिल हैं। यानी कुल आवासीय मांग का बड़ा हिस्सा आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के परिवारों से जुड़ा है। इसके बाद वर्ष 2036 से 2047 के बीच 18 लाख 46 हजार 889 अतिरिक्त आवासों की जरूरत का अनुमान है। इससे स्पष्ट है कि आने वाले वर्षों में आवास की मांग और बढ़ेगी। यदि अभी से जमीन और निर्माण की व्यवस्था नहीं की गई तो शहरों में झुग्गियों और अवैध बस्तियों का दबाव बढ़ सकता है।