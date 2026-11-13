भोपाल के सरकारी अस्पतालों में अटकी ‘1200 डॉक्टरों’ की नियुक्ति , 14 अक्टूबर को जारी होने थे आदेश

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने 29 सितंबर को प्रक्रिया का आदेश जारी किया था। इसके अनुसार, 30 सितंबर से 6 अक्टूबर अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन और 7 अक्टूबर तक दस्तावेजों का सत्यापन होना था। 8 अक्टूबर को रिक्त संस्थानों की सूची जारी कर 8 से 12 अक्टूबर तक अस्पतालों के चयन के लिए चॉइस फिलिंग निर्धारित की गई थी। इसके बाद 14 अक्टूबर को आवंटन आदेश जारी होने थे। लेकिन पूरी प्रकिया आगे नहीं बढ़ सकी। निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार प्रक्रिया पूरी नहीं होने से आवेदकों को अब अगले आदेश का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं, विभाग की ओर से फिलहाल नई समय-सारिणी या प्रक्रिया शुरू करने को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।