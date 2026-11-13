भोपाल नवाब की सारी संपत्ति ले चुकी थी सरकार फिर करीना को कैसे मिल गई बेगमों की दौलत!

Kareena Kapoor : फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर खान फिर सुर्खियों में हैं। उनकी एक सोशल मीडिया पोस्ट ने विवाद खड़ा कर दिया है। इस पोस्ट में वे भोपाल रियासत की तत्कालीन बेगम का पेंडेंट और कलगी पहने हुए शाही लिबास में नजर आ रही हैं। पेंडेंट में कुरान की आयतें लिखी हुईं हैं जिससे नाराज कांग्रेस नेता हफीज अब्बास ने कानूनी नोटिस भेजकर पोस्ट हटाने और माफी की मांग की है। जानकारी के अनुसार 30 कैरेट के पन्ना से सजा यह पेंडेंट भोपाल रियासत की आखिरी बेगम साजिदा सुल्तान का है। वे करीना के पति फिल्म एक्टर व नवाब पटौदी परिवार के सैफ अली खान की नानी थीं। भारत के विलय के समय भोपाल नवाब की सारी संपत्ति कानूनन सरकार की हो चुकी थी पर इनमें जेवर शामिल नहीं थे। यही कारण है कि भोपाल की बेगमों की यह बेशकीमती दौलत पुश्तैनी रूप में करीना के हाथों में आ गई। उनका भी यह पसंदीदा पेंडेंट है।