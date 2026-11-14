एमपी के 10 अफसरों की चमकी किस्मत, सरकारी खर्च पर करेंगे कई देशों की यात्रा

Singapur Tour : मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट (जीआइएस) 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसके तहत सीएम डॉ. मोहन यादव विदेशी निवेशकों और उद्योगपतियों को मध्यप्रदेश आने का न्योता देंगे। इसके लिए वे 23 नवंबर की शाम दिल्ली से दक्षिण कोरिया और सिंगापुर की छह दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। 28 नवंबर को उनकी वापसी होगी। दोनों देशों में सीएम निवेशकों के साथ बैठकें करेंगे और प्रदेश में निवेश की संभावनाओं का रोडमैप पेश करेंगे। सीएम मोहन यादव के दौरे से राज्य के 10 अधिकारियों को भी विदेश जाने का मौका मिलेगा। इन अधिकारियों की पूरी टीम सीएम के साथ ही रहेगी।