एमपी के कर्मचारियों-अधिकारियों की मौज, दफ़्तरों में हर हफ़्ते एक दिन की अघोषित छुट्टी मिली



Holiday : मध्यप्रदेश सरकार ने ‘मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026’ शुरु किया है। यह हर शुक्रवार को आयोजित किया जाता है। अभियान के अंतर्गत इस दिन सभी अधिकारी और जन प्रतिनिधि मैदानी दौरे पर रहते हैं, कोई समीक्षा या कार्यालयीन बैठक नहीं होती। आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण और प्रशासन के प्रति उनका विश्वास मजबूत करने के उद्देश्य से अभियान प्रारंभ किया गया है। हालांकि कई कर्मचारी, अधिकारी इसका अनुचित फायदा उठा रहे हैं। ‘मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026’ के कारण शुक्रवार का दिन अघोषित अवकाश में बदल गया है। चूंकि मुख्य सचिव से लेकर सचिव, विभागाध्यक्ष तक मैदानी दौरे पर चले जाते हैं इसलिए अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों की मौज हो जाती है। यहां तक कि मंत्रालय में छुट्टी जैसी हो जाती है। अधिकांश कार्यालय दोपहर में ही खाली हो जाते हैं