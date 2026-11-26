मौसम विभाग के मुताबिक अभी कोई बड़ा सिस्टम नहीं बना हुआ है। विंड पैटर्न सेट हो गया है, उत्तरी सर्द हवा का प्रवेश हो रहा है। इसके कारण सर्दी में इजाफा हुआ है। भोपाल, रायसेन, राजगढ़ में शीत लहर की स्थिति रह सकती है, वहीं प्रदेश में भी शेष स्थानों पर तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट एक दो दिनों में हो सकती है। जिससे लोगों को कड़क ठंड का एहसास हो सकता है। भोपाल, दमोह, कटनी और शाजापुर में शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं महीने के बचे चार दिनों में बारिश होने का ट्रेंड भी है। बता दें कि नवंबर में 10 साल में तीन बार बारिश हो चुकी है। साल 1936 में महीने में साढ़े 5 इंच से ज्यादा पानी गिर चुका है।