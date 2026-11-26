यात्रा के संबंध में जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस अद्यक्ष जीतू पटवारी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि, जबलपुर में संविधान दिवस पर 'संविधान रक्षा मार्च' में उमड़ी अपार भीड़ बता रही है, जनता अपने संवैधानिक अधिकारों और वोट की रक्षा को लेकर पूरी तरह सजग और एकजुट है! आदरणीय ​बाबा साहेब आंबेडकर की शिक्षाओं, लोकतांत्रिक विरासत, संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस का निर्णायक संघर्ष जारी रहेगा!