Jabalpur News :मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में वाहन चैकिग के दौरान माढ़ोताल पुलिस ने दो युवकों को 32 लाख रुपए नकद के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि, दोनों युवक मोपेड पर सवार होकर जा रहे थे। तलाशी में मोपेड की डिक्की से रकम बरादम हुई है। वाहन की डिक्की में इतनी रकम देखकर पुलिस भी दंग रह गई। पुलिस ने दोनों से पूछताछ की, लेकिन रुपए किसके हैं और कहां ले जाए जा रहे थे, दोनों ने ये जानकारी पुलिस को नहीं दी। फिलहाल, रुपयों के हवाला के होने की आशंका के चलते पुलिस ने आयकर विभाग को इसकी सूचना दी है।