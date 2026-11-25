दुल्हन के पिता के मुताबिक जब शादी की बात तय हुई थी तब सोने की अंगूठी और चेन व एसी को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई थी। उन्होंने ये भी बताया कि बारात में दूल्हे के माता-पिता भी नहीं आए थे। दूल्हा चाचा, बुआ और बहनों व अन्य रिश्तेदारों के साथ बारात लेकर आया था। दुल्हन पक्ष ने दूल्हे व बारातियों पर गाली-गलौच करने और दुल्हन के साथ मारपीट करने के भी आरोप लगाए हैं। दुल्हन के पिता का कहना है कि शादी के वक्त ही इतना हंगामा हुआ है, ऐसे में शादी के बाद बेटी के साथ क्या होगा? ये सोचकर ही वो डर जाते हैं, इसलिए अब बेटी की शादी उसके साथ नहीं करना चाहते। दुल्हन पक्ष ने पुलिस ने कार्रवाई की मांग की है।