शहर के व्यस्त और प्राइम लोकेशन वाले माता मंदिर चौराहा व आसपास के क्षेत्रों में बीडीए के कई पुराने कॉम्प्लेक्स समय के साथ जर्जर हो चुके है। इन्हें आधुनिक बहुमंजिला इमारतों के रूप में विकसित करने की योजना पर काम आगे बढ़ रहा है। इनमें संजय कॉम्प्लेक्स फेज-1 और फेज-2 है। माता मंदिर चौराहा व गीतांजलि कॉम्प्लेक्स के सामने स्थित इन परिसरों के पुनर्विकास से आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी। इसी तरह अर्चना कॉम्प्लेक्स माता मंदिर क्षेत्र के इस पुराने परिसर को भी नए सिरे से विकसित करने की कवायद तेज है।