इंदौर-1 के 7 दिन के लेखा जोखा में सैकड़ों नाम पहली बार वोटर बताकर फॉर्म 6 के तहत जोड़ने के लिए आए हैं। लेकिन इसमें भी कई नाम संदिग्ध हैं। हैं। निर्वाचन कार्यालय की दी गई जानकारी में वोटर के नाम, पिता या पति के नाम, पता और आवेदन की तारीख ही दी है। वोटर की उम्र नहीं बताई। वोटर का नाम किस मतदान केंद्र में जुड़ेगा, यह भी नहीं है। खास यह है कि राजनीतिक दलों को भेजी सूची में वोटरों के जो पते हैं, वे विधानसभा 1 के नहीं हैं। इंदौर-2, इंदौर-4 और देपालपुर विधानसभा के लोगों के नाम जोड़ने के लिए दिए हैं।