कल तक जिस आंगन में उसकी हंसी गूंजती थी, जहां खेलते हुए शाम कब ढल जाती थी, पता ही नहीं चलता था, आज वहां ईंटों और मलबे का ढेर है। कृष्णबाग में मकानों पर चली कार्रवाई ने सिर्फ दीवारें नहीं तोड़ीं, एक मासूम की पूरी दुनिया उजाड़ दी। तस्वीर में मायूस होकर बैठी बच्ची के सामने अब न उसका घर है, न खेलने का आंगन और न वे साथी, जिनके साथ उसकी रोज की खुशियां जुड़ी थीं। कोई परिवार दूसरी जगह चला गया, तो कोई अपने टूटे घर के टीन और सामान में नया ठिकाना तलाश रहा है। जिन घरों को परिवारों ने सपनों और जिंदगीभर की कमाई से बनाया था, वे आंखों के सामने मलबे में बदल गए। इस बच्ची को शायद कानून की धाराएं नहीं मालूम, लेकिन उसका सवाल बहुत बड़ा है… अगर गलती थी, तो इतने साल तक किसी ने रोका क्यों नहीं? क्या सारा दोष हमारा ही था?