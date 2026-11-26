इस रेल संपर्क का फायदा केवल यात्रियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि व्यापार और माल परिवहन के लिहाज से भी यह महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भुसावल क्षेत्र से बड़ी मात्रा में केला, कपास, दालें और खाद्य तेल जैसे कृषि व प्रसंस्कृत उत्पाद इंदौर सहित देश के दूसरे शहरों में भेजे जाते हैं। अभी मालगाडिय़ों को लंबा रेल मार्ग तय करना पड़ता है। नया ट्रैक बनने से माल परिवहन के लिए छोटा और वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होगा। इससे समय और परिचालन लागत में कमी आने के साथ ही कारोबार को गति मिलने की उम्मीद है।